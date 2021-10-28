Антиковидные ограничения проверили в 70 заведениях общепита Благовещенска

С 1 ноября проверки по контролю за соблюдением системы QR-кодов будут проводиться в объектах культуры, спорта и торговых центрах Благовещенска Фото: Правительство Амурской области

В областной столице продолжаются рейды по проверке заведений общественного питания. Напомним, они стартовали в Благовещенске 20 октября. За это время специалисты проверили больше 70 объектов. За все время выявлено 10 правонарушений по статье 20.6.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

- Рейды выходят на проверки ежедневно. В группу входят представители органов исполнительной власти, местного самоуправления и органов внутренних дел. На что хотелось бы обратить внимание, при выявлении фактов нарушения установленных ограничений в обязательном порядке будут проводиться проверки в отношении руководителей либо должностных лиц предприятий, на территории которых были установлены данные нарушения, - подчеркивает начальник управления региональной безопасности и противодействия коррупции области Евгений Ковтун. - Кроме этого, сотрудники, которые входят в состав рейдовых групп, ориентированы на выявление поддельных QR-кодов, и в случае выявления таких фактов информация будет направляться в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

В ходе проверок правоохранители и представители власти также смотрят, как соблюдается масочный режим, термометрия, ведется ли необходимая документация – журналы измерения температуры сотрудников, контроля бактерицидных установок, проведения дезинфекции.

- На сегодняшний день почти все владельцы столовых, кафе и ресторанов Благовещенска всерьез относятся к новой пропускной системе. Однако, есть и те, кто требованиями пренебрегает. Таких посетителей владельцы заведений общественного питания должны просить покинуть помещения, иначе и им может грозить административная ответственность, - отмечают проверяющие.

Кроме того, с 1 ноября предъявлять QR-код нужно будет еще в семи муниципальных образованиях Амурской области при посещении объектов общепита, а на территории Благовещенска QR-код потребуют еще и при посещении торговых центров, музеев, организаций физической культуры и спорта, кинотеатров, театров, концертных залов и библиотек.

В управлении региональной безопасности и противодействия коррупции Амурской области отмечают, что за неисполнение установленных ограничений в части обязательного наличия QR-кода, действующего ПЦР-теста либо бумажного сертификата о вакцинации, выданного в поликлинике, при посещении предприятий общепита и с 1 ноября касаемо других общественных мест, установлена административная ответственность по статье 20.6.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

- По статье предусмотрены санкции: для граждан до 30 тыс. рублей, для юридических лиц до 300 тыс. рублей. За неоднократное нарушение данных требований предусмотрена ответственность для граждан до 50 тыс. рублей, а для юридических лиц до 1 млн. рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. За подделку QR-кодов может наступить ответственность вплоть до уголовной по статье 327 УК РФ, санкции данной статьи предусматривают лишение свободы до двух лет, - напоминает Евгений Ковтун.

С 1 ноября проверки по контролю за соблюдением системы QR-кодов будут проводиться в объектах культуры, спорта и торговых центрах Благовещенска, а также в заведениях общественного питания в муниципальных образованиях, где будет внедрена система QR-кодов.