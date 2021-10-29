Врачи поликлиники №2 в Благовещенске временно переехали в АОДКБ

Прием пациентов организовали так, чтобы исключить контакты с больными ОРВИ Фото: минздрав Амурской области

Медики из второй поликлиники Благовещенска, расположенной на КПП, временно принимают пациентов на территории АОДКБ по адресу: ул. Октябрьская, 108 корпус «В». Переезд врачей связан с реконструкцией здания поликлиники на КПП. Об этом сообщает региональное министерство здравоохранения.

На сегодняшний день в АОДКБ можно получить консультации врачей узких специальностей. Из старого здания поликлиники, расположенного на КПП, сюда перенесли хирургическую службу, стоматологию, центр здоровья, дневной стационар и лабораторию. Терапевтическую службу распределили по кабинетам общей практики, расположенным в районах Тайвань, Спичфабрика, Моховая Падь, Белогорье. В корпусе на Октябрьской принимают два терапевта.

- В настоящее время здесь работают два участковых терапевта. На базе корпуса на Октябрьской мы принимаем пациентов, закрепленных за участками номер 1, 2, 11 и 13. Помимо этого я еще обслуживаю пациентов на дому, тех, кто физически не может прийти в поликлинику, - рассказала врач-терапевт поликлиники № 2 Юлия Рябченко.

В поликлинике отмечают, прием пациентов организовали так, чтобы исключить контакты с больными ОРВИ. Консультацию врачей они получают в отдельном здании.

- В этом здании у нас изначально не получилось организовать работу кабинета инфекционных заболеваний, поэтому руководством было принято решение кабинет инфекционных заболеваний оставить на участке врача общей практики по адресу: ул. Зеленая,77/1. Туда обращаются пациенты с признаками ОРВИ, там для них организован отдельный фильтр, там же берут мазки на COVID-19,- объяснила Александра Чернецкая, заместитель главного врача по медицинской части.

В корпусе «В» также работает процедурный кабинет. Здесь можно поставить прививку от коронавируса. Кроме того, еще врачи приглашают благовещенцев пройти диспансеризацию – обычную и углубленную – для переболевших COVID-19. При этом медучреждение продолжает работать в штатном режиме. Узнать, где ведет прием тот или иной врач, записаться к нему на прием можно по прежним номерам телефонов поликлиники (электронная регистратура 77-34-17, вызов врача на дом 42-45-48, приемная главного врача 42-44-09).

По согласованию с администрацией Благовещенска, для удобства пациентов частично скорректировали маршрут № 3. Дополнительный рейс маршрута (3 «П») с 18 октября связывает район КПП и Амурскую областную детскую клиническую больницу. Расписание движения автобуса размещено на остановках.