Мобильные пункты вакцинации будут работать в Благовещенске и в нерабочие дни

Всех планирующих вакцинироваться просят иметь при себе паспорт, полис ОМС и СНИЛС (копии) Фото: Алексей БУЛАТОВ

Выездные бригады поликлиник Благовещенска продолжают вакцинировать всех желающих в общественных местах города. В выходные, 30 и 31 октября, медики будут работать в фойе ОКЦ с 12 до 17 часов. Точно по такому же графику бригады готовы принять горожан в Общественно-культурном центре и с 1 по 7 ноября. Администраторы ОКЦ проследят, чтобы желающие вакцинироваться не прошли дальше прививочного пункта, ведь с 1 ноября посетителям без QR-кода или «отрицательного» ПЦР-теста вход на культурные мероприятия закрыт.

В ТРЦ « «Острова» в субботу и воскресенье можно привиться с 13 до 16 часов. С 1 по 7 ноября медики будут работать по такому же графику, но уже не в здании ТРЦ, а в передвижном мобильном комплексе возле центрального входа.

В «Меге» и Универмаге вакцину можно будет получить в субботу и воскресенье с 12 до 16 часов. С понедельника по пятницу в «Меге» будут прививать с 13 до 19 часов, в Универмаге с 12 до 18 часов. Для желающих вакцинироваться в торговых центрах организуют отдельный вход.

В ТРЦ «Флагман» привиться можно будет только 30 и 31 октября с 11 до 16 часов.

1,2,3 ноября выездная бригада из поликлиники №2 будет работать на флюоростанции с 8 до 16 часов. А 5 и 6 ноября на ул. Октябрьской ,108 корпус «В», 119 кабинет с 8 до 13 часов.

Всех планирующих вакцинироваться просят иметь при себе паспорт, полис ОМС и СНИЛС (копии).

Медики напоминают, что привиться от COVID-19 и гриппа можно и в поликлиниках. Причем обе прививки можно поставить одновременно, в разные части тела.