Два новых светофора появятся на участке между ДОРА и ЦЭВом

Закладные под опоры уже подготовлены Фото: администрация Благовещенска

На улице Ленина во время ремонта демонтировали вызывной светофор, расположенный на участке между ДОРА и ЦЭВом. Это обеспокоило многих горожан, ведь здесь часто ходят дети.

- Именно потому, что здесь сконцентрированы детские учреждения, было принято решение заменить вызывной пешеходный переход светофорами на двух соседних перекрестках: со Св. Иннокентия и с Б. Хмельницкого, - рассказали в администрации областной столицы.

Так почему же их не установили во время ремонта? Оказывается, дважды аукцион по монтажу оборудования не состоялся из-за отсутствия участников, поэтому сроки затянулись.

По итогам третьего аукциона заключен муниципальный контракт на выполнение работ. Срок исполнения контракта – 30 ноября.

Закладные под опоры уже подготовлены. Поэтому как только светофорное оборудование поступит в Благовещенск, подрядная организация сразу произведет их монтаж.