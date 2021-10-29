Амурчанам не хватает бесплатных лекарств от коронавируса

Некоторых все же обеспечивали медикаментами: им выдавали антибиотики и противовирусные средства Фото: Иванова Диана

Несколько читателей рассказали редакции «Комсомольской правды –Благовещенск» о том, что им не хватает бесплатных лекарств от коронавируса. Кому-то выдают недостаточное количество препаратов, а кто-то и вовсе приобретает их самостоятельно.

- Почему везде пишут, что больным ковидом выдаются лекарства? Инфекция в очередной раз коснулась нашей семьи – заболела сестра. Ей привезли десять таблеток «Арбидола», на этом все закончилось. А везде отчитываются, что заболевшие обеспечиваются всеми необходимыми медикаментами, - пишет Алена.

Другому же читателю выдали лишь пачку противовирусных свечей. Жителям Тамбовки повезло и того меньше – на медикаменты им пришлось потратить порядка шести тысяч рублей: бесплатно они ничего не получили.

Житель из Ивановского района самостоятельно лечил детей, когда жена попала в благовещенскую больницу. Сам он переболел еще летом – тогда ему выдали «Ксарелто», «Арепливир» и «Гриппферон».

Некоторых все же обеспечивали медикаментами: им выдавали антибиотики и противовирусные средства.

В амурском министерстве здравоохранения прокомментировали ситуацию:

- 21 октября в область поступила новая партия противовирусных препаратов. На сегодняшний день по разнарядке они поступили во все медучреждения. Началась выдача лекарств пациентам.