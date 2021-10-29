На территориях Приамурья, где вакцинировано более 80%, последние две недели не регистрируются новые случаи COVID-19

На самоизоляции находятся 7 729 контактных Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Оперативную информацию об эпидемиологической обстановке в Амурской области рассказала руководитель Роспотребнадзора Ольга Курганова на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

Курганова отметила, что на территории региона нарастает эпидпроцесс. Растет заболеваемость среди тех, кто не сделал прививку – их число достигает 96%.

Показатель заболеваемости на прошлой неделе достиг 5 042,8 случаев на 100 тысяч населения. Ожидаемая заболеваемость к 46 неделе (в прошлом году именно на это время пришелся пик заболеваемости) составит 5 300 случаев на 100 тыс. населения.

Основная доля заболевших за 43 неделю (57,7%) сосредоточена в пяти муниципалитетах: Благовещенск, Свободный, Тамбовский район, Тында и Райчихинск.

Прирост заболеваемости (за прошедшую неделю он вырос на 9,8% - на 93 случая) зафиксирован на 16 административных территориях.

Среди взрослого населения показатель заболеваемости вырос за счет лиц 18-29 лет и 50-64 лет. На 36,4% увеличилось количество заболевших детей 7-17 лет. Продолжается подъем заболеваемости в возрастной группе 15-17 лет на 48,3% - студенты колледжей и вузов.

Наибольший удельный вес (53,7%) приходится на работоспособное население в возрасте 30-64 года.

На самоизоляции находятся 7 729 контактных (на 42 недеде – 6 607), на амбулаторном лечении - более 3 000. Прирост числа контактных за неделю составил 17% (1 122 человека)

- В Селемджинском районе вакцинировались более 80%, здесь в течение двух недель не регистрируется новые заболевания COVID-19. Такую же тенденцию мы видим в Шимановском районе, где заболеваемость встала тогда, когда был достигнут коллективный иммунитет более 80%. Там, где низкий уровень охвата вакцинации, мы видим тенденцию к росту, - отметила Ольга Курганова.