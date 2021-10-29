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Происшествия29 октября 2021 10:47

В суд направлено уголовное дело по факту оскорбления мэра Тынды

Женщине грозят штраф или исправительные работы
Василина ВАСИЛЬЕВА
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Пьяная амурчанка обматерила мера в мессенджере

Пьяная амурчанка обматерила мера в мессенджере

Фото: Василина ВАСИЛЬЕВА

Заместитель Тындинского городского прокурора утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 39-летней жительницы Тынды. Она обвиняется в Публичное оскорблении мэра города Марины Михайловой.

Известно, что в августе текущего года пьяная амурчанка, будучи недовольной деятельностью мэра, отправила в группу мессенджера, где состояло больше 100 человек, аудиосообщения, содержащие нецензурную брань и оскорбления в адрес Михайловой. Сообщения прослушали многие пользователи.

Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено мировому судье по Тындинскому городскому судебному участку.

Уголовным кодексом за указанное преступление предусмотрено наказание в виде штрафа, либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до 1 года.