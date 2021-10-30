В Благовещенске на пересечении Горького-Театральная стреляли в автобус

Произошло все вечером 29 октября Фото:@blg_news

В Благовещенске неизвестный выстрелил в рейсовый автобус. В салоне находились пассажиры. Одна из них написала о случившемся в социальных сетях.

- Здравствуйте, сегодня около 20.00 был сделан выстрел в рейсовый автобус. Мне повезло, что пуля пробила только стекло, а не мою голову! Какой -то кошмар, скоро и мусор вынести страшно будет... – написала подписчица инстаграм-паблика @blg_news.

Корреспондент «Комсомольской правды» связался со свидетельницей произошедшего. Она рассказала подробности случившегося. По словам благовещенки, это был городской маршрут №24. Произошло все вечером 29 октября в районе пересечения Горького и Театральной.

- Мы услышали хлопок, - объясняет женщина. - Сначала думала, что оборвался высоковольтный провод. Соскочила с места, увидела пулевое отверстие, оно было как раз за моей головой в районе затылка! На полу я никаких пуль не заметила. Водитель ругался, конечно, что стекло испорчено. Видимо психанул и сильнее его разбил кулаком. В итоге он нас довез до ближайшей остановки, высадил и уехал. Немного непонятно, почему не вызвал сразу полицию. А вдруг такое повторится?

В салоне автобуса, по словам благовещенки, было человек пять. Люди не пострадали, но очень сильно испугались.

В пресс-службе МО МВД «Благовещенский» добавили, что сообщения по данному факту в полицию не поступали, однако правоохранители зафиксировали данный факт и будут проводить проверку.