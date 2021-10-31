Больше тысячи жителей Моховой Пади остались без газоснабжения

На место аварии выехал прокурор областной столицы Фото: пресс-служба прокуратуры Амурской области

Прокуратура Благовещенска начала проверку по факту аварии на газгольдере в Моховой Пади. По информации пресс-службы ведомства, это произошло 27 октября утром. В районе многоквартирного дома Литер 2 нарушилась герметичность емкости для хранения газа. В результате от газоснабжения оказались отключены пять многоквартирных домов, в которых проживает более тысячи человек.

На место аварии выехал прокурор города Дмитрий Ханюков.

Прокуратура выяснит причины аварии и даст оценку своевременности ее устранения. По результатам проверки будут приняты меры реагирования.