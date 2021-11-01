Амурская молодёжь получила 1,6 млн рублей на социально значимые проекты и программы

В минобрнауки Амурской области подвели итоги ежегодного конкурса социально значимых проектов и программ в области молодежной политики. Всего на претворение в жизнь своих задумок участники получили 1,6 миллиона рублей.

В конкурсе проектов, направленных на поддержку молодежного самоуправления победу одержали:

1. АМОО «Амурский клуб веселых и находчивых «Лига Союз» общественного объединения молодежного центра досуга «Визит» с проектом «PRO-молодежь. Перезагрузка 2.0.» (360 тысяч рублей);

2. Молодежной общественной организации Бурейского района «ВМЕСТЕ» с проектом «IX Съезд Молодежных правительств Дальневосточного федерального округа» (300 тысяч рублей).

В конкурсе проектов, направленных на воспитание гражданственности, патриотизма, преемственности традиций, уважения к отечественной истории, историческим, национальным и иным традициям народов РФ победу одержал:

1. АОООМ «МотоПатриот» с проектом «Передвижной музей «МотоПатриот». Мобилизация» (333,65 тысяч рублей);

В конкурсе проектов, направленных на профилактику негативных явлений в молодежной среде и межнациональное взаимодействие победу одержали:

1. Общественная организация по поддержке населения «Циолковский – город будущего!» с проектом «Инженерно-космический клуб «Наследники Циолковского» (345, 25 тысяч рублей);

2. Амурская региональная общественная организация «Амурский клуб веселых и находчивых» с проектом «КВН без границ» (270 тысяч рублей).

- Молодежь – это наше настоящее и будущее, главная движущая сила. Именно молодежь, благодаря своему неисчерпаемому потенциалу, способна сделать Приамурье конкурентоспособным и развитым регионом, - прокомментировал губернатор Амурской области Василий Орлов. - Важно вовремя помочь молодым людям найти свой путь, направить силы на созидание. Для выполнения этой задачи правительство области делает все возможное.

По словам главы региона, для молодых людей в Приамурье разработаны финансовые меры поощрения: именные стипендии, гранты, за счет областного бюджета активисты направляются на окружные всероссийские форумы.

- Кроме того, в Приамурье созданы каналы взаимодействия молодежи и власти (например, молодежное Правительство), благодаря которому все инициативы молодых амурчан всегда будут услышаны, приняты в работу и реализованы, в случае, если задумка напрямую принесет пользу жителям региона, - подытожил Василий Орлов.