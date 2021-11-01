Известный амурский автогонщик Сергей Агафонов умер после продолжительной болезни

В Амурской области мужчину знали как организатора местного автошоу «Февральская карусель» Фото: @shatun_blg

Сегодня ночью, 1 ноября, не стало известного в Приамурье трофиста и автогонщика Сергея Агафонова. Он умер после продолжительной болезни. Известно, что мужчина боролся с онкологией. Об этом сообщили его товарищи в Instagram-аккаунте @shatun_blg.

- Сергей был открытым, отзывчивым человеком, всегда готовым помочь делом или словом. Стремясь оставить след прожив жизнь. И у него это получилось. Пусть земля ему будет пухом покойся с миром, - пишут амурчане.

В Амурской области мужчину знали как организатора местного автошоу «Февральская карусель». Также Сергей Агафонов занимался реставрацией архитектурных памятников по всему региону и был организатором экспедиций на места крушений самолетов.

Прощание с Сергеем Агафоновым пройдет 3 ноября у криминального морга на ул. Красноармейской, 103. Въезд туда с ул. Кузнечной. Сама церемония начнется в 14:30 и завершится в 15:00.