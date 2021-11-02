В Амурской области скончался бывший депутат Заксобрания Александр Дроздов

Александр Дроздов был главой комитета по вопросам аграрной политики, природопользования и экологии Фото: zsamur.ru

Ушел из жизни Александр Дроздов – депутат пятого и шестого созывов Законодательного собрания Амурской области. Об этом написал председатель ведомства Константин Дьяконов, высказав соболезнования родным и близким Дроздова.

Помимо депутатом созывов, Александр Дроздов был главой комитета по вопросам аграрной политики, природопользования и экологии.

- Под его руководством активно велась законотворческая работа по развитию агропромышленного комплекса области. Он был высокопрофессиональным руководителем и глубоко порядочным человеком, благодаря чему пользовался заслуженным уважением многочисленных коллег и друзей, - написал Константин Дьяконов.

Также он охарактеризовал Александра Дроздова как принципиального, мудрого и отзывчивого человека.