Пожилой амурчанин потерял ногу из-за падения на него строительного крана

Материалы передадут в Следственный комитет Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Зее пожилой мужчина потерял ногу после того, как на него упал строительный кран. Сообщается, что это произошло на одном из местных предприятий. На место выезжали полицейские.

Происшествие случилось 31 октября. У 68-летнего мужчины образовался открытый перелом. Его доставили в реанимацию. Ногу спасти не удалось. других подробностей произошедшего пока нет.

По информации регионального МВД, все причастные лица уже установлены. Материалы будут переданы в Следственный комитет.