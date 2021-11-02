Пожилой амурчанин потерял ногу из-за падения на него строительного крана

Материалы передадут в Следственный комитет
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Зее пожилой мужчина потерял ногу после того, как на него упал строительный кран. Сообщается, что это произошло на одном из местных предприятий. На место выезжали полицейские.
Происшествие случилось 31 октября. У 68-летнего мужчины образовался открытый перелом. Его доставили в реанимацию. Ногу спасти не удалось. других подробностей произошедшего пока нет.
По информации регионального МВД, все причастные лица уже установлены. Материалы будут переданы в Следственный комитет.