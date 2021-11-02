В Приамурье за месяц втрое выросли темпы вакцинации

Недостатка вакцины в Приамурье нет Фото: минздрав Амурской области

На сегодняшний день в Приамурье первый этап вакцинации от коронавируса прошли 270 935 человек, что составляет 67,1 % от подлежащих вакцинации (в среднем по РФ – 64,9%), вторую прививку поставили 240 425 человек - 49,2 % от плана. Повторную вакцинацию прошли 25 696 человек.

По словам министра здравоохранения области Светланы Леонтьевой, недостатка вакцины в Приамурье нет:

- В области имеется достаточный запас вакцины против COVID-19, на сегодняшний день более 96 тысяч доз. В ближайшее время ожидается поставка еще шести тысячи доз вакцины «ГамКовидВак» (Спутник V). Всего в регион поступило 420 600 доз вакцины от COVID-19.

В области проводят вакцинацию в 37 стационарных прививочных пунктах в медорганизациях, работает 95 мобильных бригад. В Благовещенске функционирует 6 мобильных пунктов. В каждом ежедневно обслуживают в среднем по 100 человек. В ближайшее время планируется увеличить количество мобильных бригад, в том числе и по области.

В лидерах по вакцинации находятся Селемджинский, Шимановский, Белогорский, Благовещенский и Константиновский районы. В них показатель превышает среднеобластной. Самые низкие цифры - в Мазановском, Архаринском районах ( 47,7% и 46,5% соответственно).