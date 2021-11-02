Школьники Бурейского района победили во Всероссийском конкурсе «Добро не уходит на каникулы»

Проект «PRO ветерана» включал в себя: интервью и репортажи с ветеранами, социальные видеоролики, создание статей и фотоальбомов о ветеранах. Проект направлен на сохранение истории об участниках Великой Отечественной войны, воспитание чувства патриотизма и гражданственности детей и подростков, их духовное развитие.

В реализации проекта поучаствовали 15 волонтеров отряда «СМАЙЛ» и 15 волонтеров из юнармейского отряда «Орлята» под руководством педагога-организатора Новобурейской школы №3, куратора РДШ Альбины Истоминой. Сумма выигранного гранта - 245630 рублей.

На протяжении проекта 20 детей войны и тружеников тыла получили действенную помощь от волонтеров, была оказана помощь по дому пожилым людям, по уборке дворового участка и огорода, в уборке квартиры и подъезда, по покраске окон и крыльца и др. Школьники стали организаторами и участниками социальных акций «Ветеран живет рядом!», «Подарок ветерану», «Чистые окна ветерана», «PRO ветерана».

Благодаря проекту ребята записали три фильма о жизни ветеранов в годы Великой Отечественной войны, выпустили более 80 буклетов о ветеранах, оформили 23 кружки и подарили их ветеранам, изготовили 30 открыток ко Дню пожилого человека.

Кроме этого, волонтеры научились писать статьи, монтировать видеоролики, набрались еще больше опыта в добровольческой работе.