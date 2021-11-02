Благовещенск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Благовещенск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Благовещенск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество2 ноября 2021 10:14

Школьники Бурейского района победили во Всероссийском конкурсе «Добро не уходит на каникулы»

На реализацию проекта «PRO ветерана» они выиграли более 240 тысяч рублей
Василина ВАСИЛЬЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

Проект «PRO ветерана» включал в себя: интервью и репортажи с ветеранами, социальные видеоролики, создание статей и фотоальбомов о ветеранах. Проект направлен на сохранение истории об участниках Великой Отечественной войны, воспитание чувства патриотизма и гражданственности детей и подростков, их духовное развитие.

В реализации проекта поучаствовали 15 волонтеров отряда «СМАЙЛ» и 15 волонтеров из юнармейского отряда «Орлята» под руководством педагога-организатора Новобурейской школы №3, куратора РДШ Альбины Истоминой. Сумма выигранного гранта - 245630 рублей.

На протяжении проекта 20 детей войны и тружеников тыла получили действенную помощь от волонтеров, была оказана помощь по дому пожилым людям, по уборке дворового участка и огорода, в уборке квартиры и подъезда, по покраске окон и крыльца и др. Школьники стали организаторами и участниками социальных акций «Ветеран живет рядом!», «Подарок ветерану», «Чистые окна ветерана», «PRO ветерана».

Благодаря проекту ребята записали три фильма о жизни ветеранов в годы Великой Отечественной войны, выпустили более 80 буклетов о ветеранах, оформили 23 кружки и подарили их ветеранам, изготовили 30 открыток ко Дню пожилого человека.

Кроме этого, волонтеры научились писать статьи, монтировать видеоролики, набрались еще больше опыта в добровольческой работе.