Пьяный благовещенец ограбил магазин, угрожая продавцу ножом

Ранее мужчина был судим, в том числе, за убийство Фото: Следственный комитет Амурской области

В Благовещенске задержали подозреваемого в разбойном нападении на магазин и покушении на убийство продавца. Против 44-летнего мужчину возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ «Разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего» и п. 3 ст. 30, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство, сопряженное с разбоем».

По данным следствия, в ночь на 1 ноября пьяный мужчина, испытывая потребность в деньгах, зашел в круглосуточный магазин, расположенный по улице Чайковского. Воспользовавшись, тем, что в помещении была только продавец, он, угрожая ножом, потребовал отдать ему деньги из кассы. Продавец стала кричать, тогда посетитель нанес ей множественные колото-резанные ранения по различным частям тела. Несмотря на серьезные травмы, женщине удалось выбить нож из рук нападавшего и выбежать из торговой точки. Злоумышленник забрал из магазина 3 тысячи рублей, несколько бутылок водки, сигареты и скрылся.

Женщина же успела добежать до соседнего магазина и рассказать о произошедшем. В полицию же сообщил диспетчер скорой помощи, где помогали амурчанке.

Сотрудники уголовного розыска изучили записи с камер видеонаблюдения, качество изображения которых позволило увидеть лишь силуэт выбегавшего из магазина человека.

Однако внешность преступника запомнила потерпевшая. С ней полицейские успели переговорить в больнице до операции и введения ее в медикаментозную кому. Девушка указала, что у нападавшего на лице есть шрамы от ветрянки. Также пострадавшая сообщила оперативникам, что мужчина часто заходил в магазин.

Благодаря оперативно проведенным розыскным мероприятиям, личность подозреваемого была установлена сотрудниками уголовного розыска, и его задержали в тот же день. Подследственный признался и показал последовательность своих действий на месте преступления.

Установлено, что ранее он уже отбывал наказание за кражу, разбой и убийство.

В настоящее время мужчина находится в изолятор временного содержания, следователем в суд направлено ходатайство о заключении его под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.