Медсестра приняла роды в поезде по пути из Тынду в Благовещенск

Первые схватки роженица ощутила в районе станции Муртыгит Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

Амурская медсестра Елена Черюченко 4 сентября приняла роды в фирменном скором поезде «Тында – Благовещенск». До этого женщина всего один раз участвовала в появлении на свет нового человека, сообщает газета «Гудок».

Беременная женщина Лилия Маевская ехала в плацкартном вагоне. На поздний срок обратила внимание проводник Наталья Азарян, пошутила: «Вы не вздумайте рожать. Я не умею принимать роды!» Лилия в ответ только рассмеялась: «Да что вы! Врачи уверили меня, что в течение недели ничего не случится».

Поначалу, и впрямь, всё было спокойно. Но в районе станции Муртыгит Лилия Маевская ощутила первые схватки. Проводница побежала к бригадиру поезда Ларисе Батрименко:

- Тут ко мне в купе штабного вагона ворвалась взволнованная Наталья Азарян: «Лариса Владимировна, у беременной из шестого вагона, похоже, роды начинаются!», - вспоминает Батрименко.

Бригадир не растерялась: поручила срочно найти свободное купе и перенести туда роженицу, а ещё узнать у пассажиров – есть ли среди них медики. Оказалось, есть: медсестра Елена Черюченко вместе с родными ехала в 32-м прицепном вагоне.

– Тогда в поезде, я не думала о том, что могут быть какие-то осложнения. Действовала словно на автомате. Главным было желание помочь женщине. В голове всплывали рекомендации пошаговых действий при родовспоможении. Их давала нам преподаватель колледжа, прекрасный акушер-гинеколог Галина Сергеевна Шмелёва. Её советы пришлись как нельзя кстати.

Помогло и то, что сама Лилия Маевская рожала не впервые. Она не нервничала, спокойно выполняла указания медсестры. В результате, всего через полтора часа на свет появился здоровенький мальчик, которого назвали Александром.