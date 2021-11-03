Льготы по имущественным налогам в этом году получил каждый третий житель Приамурья

Меньше месяца остается у амурчан на уплату имущественных налогов. Произвести ее собственникам объектов недвижимости, земельных участков и транспортных средств необходимо не позднее 1 декабря.

Кампания по оплате имущественных налогов развернута по всей Амурской области. Эти средства, уплаченные в консолидированный бюджет области, ежегодно в полном объеме направляются на строительство и реконструкцию дорог, различные выплаты отдельным категориям граждан и улучшение социальной инфраструктуры. Налоговые уведомления направлены в адрес 400 тысяч человек.

- Мы традиционно предусматриваем налоговые послабления для довольно значительного круга граждан. Так, льготы по имущественным налогам в этом году получил каждый третий житель региона. В общей сложности, мера поддержки коснулась 276 тысяч человек на общую сумму 370 миллионов рублей. Важно, что процедура получения налоговых льгот для них регулярно упрощается. В частности, пенсионеры, люди с ограничениями по здоровью, а также многодетные семьи получают льготы в беззаявительном порядке. Кроме этого, в 2021 году от необходимости предоставлять подтверждающие документы в налоговые инспекции впервые освободили ветеранов боевых действий и граждан, пострадавших от летних паводков, - рассказал губернатор Амурской области Василий Орлов.

Правительством области ведется систематическая работа по расширению категорий граждан, которым полагаются налоговые льготы.

- Льготы по транспортному налогу на сегодняшний день, например, ежегодно получает порядка 32 тысяч амурчан. Так, от уплаты этого налога вне зависимости от мощности авто с налогового периода 2019 года полностью освобождены владельцы электрокаров, с налогового периода 2020 года – ветераны ВОВ, а с 2021 года – ветераны боевых действий и лица, воспитывающие четырех и более детей до достижения одним из них 23-летнего возраста при учете очного обучения в ВУЗе или СУЗе. Налоговая льгота также будет действовать на одно транспортное средство до 150 л.с. для инвалидов I и II групп или воспитывающих детей-инвалидов в возрасте до 18 лет. На аналогичных условиях она предоставляется родителям трех детей. Транспортный налог не нужно платить и всем пенсионерам, имеющим авто мощностью до 100 л.с. В этом году от ежегодной платы за транспорт до 150 л.с. были освобождены пострадавшие от летних паводков, - уточнила министр экономического развития и внешних связей Амурской области Оксана Кукшенева.

В региональном управлении Федеральной налоговой службы обратили внимание на то, что оплатить имущественные налоги можно несколькими способами.

- Оплата может производиться наличными средствами в отделениях банков или Почты России, через терминалы самообслуживания кредитных учреждений, через интернет-сервисы ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» и «Уплата налогов и пошлин», а также посредством онлайн-оплаты для пользователей системы интернет-банкинга. Причем, оплатить налог необязательно лично. По просьбе плательщика это могут сделать его родители, дети или знакомые. При этом, оплатить налоги допускается частями, а не единой суммой, - отметила руководитель УФНС России по Амурской области Светлана Глущенко.

Напомним, что в случае возникновения вопросов по уплате имущественных налогов амурчане могут в налоговый орган по месту регистрации имущества (месту жительства) или на телефон Единого контакт-центра ФНС России 8-800-222-222-2.