В амурском правительстве рассказали, можно ли получить QR-код, если от вакцинации есть медотвод

Противопоказания к медотводу должны быть подтверждены медицинским заключением Фото: архив

Власти Приамурья ответили на многочисленные вопросы жителей: можно ли получить QR-код, если прививку делать нельзя, и это подтверждено врачами. К слову, недавно об этом говорил губернатор Василий Орлов:

- Что касается медотводов, то ни работать в местах скопления людей, ни посещать рестораны и торговые центры с медотводом нельзя. Нужно понимать: если у вас настолько ослабленное здоровье, что вы не можете пройти вакцинацию, это означает, что в нынешних условиях пандемии у вас очень высокий шанс заразиться коронавирусом и получить весь возможный «букет» осложнений. Нужно беречься.

Напомним, медотвод от вакцинации дает право не делать прививку от коронавируса официально. При этом он не дает права на получение QR-кода.

По информации регионального правительства, QR-код можно получить только двумя способами: официально переболеть (с обращением к врачу и подтверждением диагноза) и полностью завершить вакцинацию, поставив обе прививки. Когда появляются основания для получения QR-кода, он приходит в личный кабинет на сайте «Госуслуги».

Кроме того, летом в регионе ввели обязательную вакцинацию сотрудников бюджетных и коммерческих структур, которые работают с большим количеством людей. Отказывающихся от вакцинации нельзя уволить, но и к работе их допускать не могут. Таких сотрудников отстраняют без сохранения зарплаты. Данное ограничение действует и на людей с медотводом, поскольку, несмотря на уважительную причину, вакцинацию они не прошли, и в результате оказались в группе риска.

Противопоказания к медотводу должны быть подтверждены медицинским заключением. В этом случае работодатель вправе требовать от работников подтверждающие медицинские документы.

Документ о том, что прививка вам противопоказана, выдадут в медучреждении. Терапевт или профильный специалист определит наличие противопоказаний, но решение о выдаче справки принимает врачебная комиссия. Причем это должна быть комиссия той медицинской организации, к которой пациент приписан. В справке должны быть отражены ФИО пациента, дата рождения, диагноз (определяющий медицинской отвод), срок действия справки и место ее предоставления.