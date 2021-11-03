Рысь засняли на автобусной остановке в Благовещенске

Напоследник животное остановилось, благодаря чему и получился этот кадр. Фото: @fedor_traveller

Дальневосточный путешественник наткнулся в пригороде Благовещенска на рысь. Встречу с диким зверем он успел снять на видео.

Судя по ролику, в момент встречи с рысью мужчина находился в автомобиле. Он проезжал мимо автобусной остановки, когда заметил лежащую на скамейке хищницу. Автомобиль тут же замедлился – мужчина, вероятно, хотел поближе сфотографировать животное.

Фото: @fedor_traveller

Однако хищница испугалась машины. Она соскочила со скамейки, отбежала в сторону. За кадром при этом слышен голос путешественника:

- Это рысь или нет? Я рысь нашёл! Вот это находка, не убегай, стой, я тебя хотел сфоткать!

Напоследок рысь всё-таки остановилась, благодаря чему мужчина смог её сфотографировать. Снимок он выложил в социальных сетях, уточнив на всякий случай у подписчиков: «Рысь ведь?» Результаты голосования оказались практически однозначными: 99% пользователей выбрали вариант «Да».