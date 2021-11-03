60% амурчан приняли участие во Всероссийской переписи населения

Фото: amurobl.ru

В Амурской области продолжается перепись населения. Выходные дни на работу переписчиков никак не повлияют, отмечают в Амурстате. Уже переписано почти 60% населения, из них 10% - через портал Госуслуг.

- Население в основном с понимаем относится к этому мероприятию. Знают значимость, идут на контакт с переписчиком, - прокомментировала руководитель Амурстата Галина Давыдова. - В двух районах перепись заканчивается - там переписано свыше 90% населения - это Ромненский и Шимановский.

Если переписчики ещё не дошли, Амурстат советует позвонить на единый для области телефон «горячей линии» 8 (4162) 598-681 и указать адрес, по которому будут направлены переписчики.

Отдельно обращают внимание, что переписчики соблюдают все указания Роспотребнадзора: носят маски, сохраняют необходимую дистанцию. Но можно пройти перепись и без контакта с людьми – на портале «Госуслуги». Онлайн-перепись продлена до 14 ноября.

Всего будет задано 33 вопроса. Из них 23 касаются социально-демографических характеристик: пол, возраст, гражданство, место рождения, национальность, владение языками, образование, количество детей, источник средств к существованию.

Также зададут 10 вопросов о жилищных условиях – надо будет назвать тип жилого помещения, в котором вы проживаете, время постройки дома, общую площадь квартиры или дома, количество комнат и виды благоустройства.

Временно проживающие в России ответят на семь простых вопросов: пол, возраст, страна постоянного проживания, цель приезда в Россию и продолжительность пребывания.