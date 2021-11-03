Трое амурчан насмерть забили знакомого за долги

Один из подозреваемых уже отбывал наказание за убийство Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В городе Зее Амурской области трое мужчин подозреваются в убийстве знакомого из-за долгов. Инцидент произошёл 28 октября, расследование уголовного дела на данный момент продолжаются, сообщают в следственном управлении СК РФ по Амурской области.

По данным следствия, мужчины собрались выпить вечером 28 октября в подвале дома в микрорайоне Светлый. Но во время застолья разгорелась ссора: один из выпивающих припомнил знакомому невозвращённый долг. Ссора вскоре перетекла в рукоприкладство – мужчина ударил должника по лицу, затем к избиению присоединились ещё двое.

- Совместными действиями потерпевшему причинены телесные повреждения, повлекшие его смерть на месте преступления, - сообщают в пресс-службе следственного управления.

Сейчас трое подозреваемых задержаны. Все они оказались мужчинами в возрасте 35-40 лет: самый старший родился в 1983 году, ещё один – в 1985-м, третий – в 1987-м. также известно, что все трое уже привлекались к уголовной ответственности, а один отбывал наказание за убийство. В качестве меры пресечения подозреваемые заключены под стражу.