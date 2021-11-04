Благовещенские волонтеры принесли пироги врачам ковидных госпиталей

Врачам также передают сладости, цветы и открытки с добрыми словами Фото: @onfvpriamure28

В Благовещенске волонтеры поблагодарили врачей и младший медперсонал за работу пирогами. Вкусный подарок добровольцы привезли в «красную зону». Вкусную акцию организовал амурский региональный штаб #МыВместе.

Волонтеры вручили медикам госпиталей пироги, чтобы порадовать их в непростые рабочие будни. Это был еще один повод сказать, как горожане ценят «заботу врачей и остального медицинского персонала о пациентах».

Пироги стали частью акции «Маленькие радости для врачей», которая проходит по всей России. Спонсором в Благовещенске выступила депутат Благовещенской городской Думы Елена Синькова. Волонтеры побывали в БлагРовещенской городской больнице и кожно-венерологическом диспансере. Кроме добровольцев сказать теплые слова медикам приехали руководитель амурского исполкома ОНФ, директор городского молодежного центра «Выбор», представители регионального отделения организации «Волонтеры-медики» и ресурсного центра развития добровольчества Амурской области и команда «Молодежки ОНФ».

- Такие меры поддержки - знак благодарности за спасенные жизни, усердный труд наших медиков. Сейчас они — герои нашего времени, - объяснила руководитель Регионального исполкома ОНФ в Амурской области Светлана Тюкалова.

К всероссийской акции подключилась вся Амурская область. В других муниципальных образованиях неравнодушные жители, спонсоры, участники волонтерского движения передают сотрудникам «красной зоны» сладости, цветы и открытки с добрыми словами, сообщает амурский ОНФ.

Также, волонтеры продолжают заниматься доставкой лекарств и продуктов нуждающимся, помогают врачам заносить в электронные программы результаты тестирования на COVID-19 и отвечать на звонки в колл-центрах больниц. Помощь добровольцев могут получить врачи и жители города старше 60 лет, которым необходима адресная помощь. Заявки принимаются по бесплатному номеру телефона единой горячей линии #МыВместе: 8(800)200-34-11.