Девочка-подросток упала с девятого этажа многоэтажного дома в Благовещенске

В Благовещенске девушка-подросток насмерть разбилась при падении с девятого этажа. Информацию об этом разместило несколько благовещенских интернет-пабликов. Сам случай произошёл 4 октября, около многоквартирного дома на улице Ленина.

По информации, подросток 2006 года рождения выпала из окна дома по адресу Ленина, 113. Из-за полученных травм она погибла на месте происшествия. Следственное управление СК РФ по Амурской области отказалось прокомментировать ситуацию. О событиях перед падением и реакции родственников девушки ничего неизвестно.

Это не первый подобный случай в Приамурье за этот год. Так 28 сентября в Тынде девушка выпала из окна многоэтажки. Жители столицы БАМа тогда рассказали, что всё произошло на Красной Пресне, 35, где девушка упала из окна многоэтажки. Как рассказывали очевидцы, от полученных травм она скончалась на месте.