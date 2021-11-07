Город Зея появился как локация в игре GTA

В игре можно увидеть даже Зейскую ГЭС

Амурский город Зея появился как открытая локация в популярной видеоигре Grand Theft Auto: San Andreas. Неизвестный энтузиаст решил заменить Зеей традиционное место действия игры – вымышленный американский штат Сан-Андреас. Занимается он этим уже пять лет абсолютно бесплатно.

В модификации игры теперь представлены известные и легко узнаваемые локации Приамурья. Например, Зейская ГЭС, к которой можно подойти, стела на площади Шохина, рынок, почта, улицы и магазинчики, больница.

Кроме локаций создатель мода позаботился и о дальневосточном антураже. В игре появились японские автомобили, а в радио добавились популярные русские песни.

Ссылки на бесплатное скачивание энтузиаст выкладывает в своей группе в «Вконтакте»: «GTA ITMON». В ней состоит 360 человек, которые активно играют в локациях Приамурья. Автор постоянно обновляет карту и исправляет ошибки.

Игра Grand Theft Auto: San Andreas вышла в 2004 году. Это экшен от третьего лица, в котором игрок должен выполнять различные миссии. По сюжету, он постепенно втягивается в криминальную деятельность одной из группировок.