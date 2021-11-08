Благодаря нацпроекту новое жилье получат 94 семьи в Прогрессе

Благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда» в поселке городского типа Прогресс новоселье отпразднуют еще 46 семей. Здесь завершается строительство второго дома для переселенцев из аварийного жилья. Он находится по адресу: улица Промышленная, 15. Дом рассчитан на 46 квартир общей площадью 1 937,42 кв. м.

Здание четырехэтажного дома уже возведено. Сейчас ведется внутренняя отделка помещений, уже установлены новые окна и благоустраивают прилегающую территорию.

Жилые помещения в доме, в основном, двухкомнатные. Все квартиры оснащены приборами учета и современной сантехникой: ванна, раковина, мойка, унитаз. В доме оборудованы тепловые узлы, выполнены мероприятия по энергосбережению и доступности для маломобильных граждан.

Двор около дома будет благоустроен: заезды заасфальтируют, выделят автомобильные стоянки с местами для маломобильных групп населения, сделают пешеходный тротуар.

Также около дома для отдыха граждан будет оборудована детская площадка с установкой детского спортивного комплекса, физкультурная площадка. На территории выделены площадки для хозяйственных нужд и размещения мусорных контейнеров.

- Всего благодаря нацпроекту в Прогрессе новое жилье получат 94 семьи. Ранее здесь завершилось строительство похожего дома по улице Пушкина на 48 квартир. На строительство этих двух жилых домов выделено 235,2 миллиона рублей, в том числе: из средств федерального бюджета – 228,1 миллиона рублей и средств областного бюджета – 7,05 миллиона рублей, - уточнил губернатор Василий Орлов.

До конца этого года переезда ждут больше тысячи амурских семей. Новое жилье переселенцы получают в рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилья» национального проекта «Жилье и городская среда», который стартовал в Приамурье в начале 2019 года.

Общий объем финансирования по программе в 2021 году составляет 2,4 миллиарда рублей. Из них, с учетом уже наработанной практики, регион досрочно получил более 800 миллионов рублей на реализацию этапа 2022 года. При сохранении имеющейся динамики в 2022-2023 годах планируется получить финансирование по этапу 2023-2024 годов и досрочно завершить программу в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

За два с половиной года реализации нацпроекта (2019- I полугодие 2021 года) в Амурской области были расселены 30 тысяч квадратных метров аварийного жилищного фонда, в котором проживали 1,6 тысяч человек (более 700 семей).