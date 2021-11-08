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Происшествия8 ноября 2021 5:12

Три человека получили травмы в жесткой аварии в Приамурье

Возможно, столкновение было лобовым
Василина ВАСИЛЬЕВА
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Авария случилась на 36-км трассы Благовещенск – Свободный

Авария случилась на 36-км трассы Благовещенск – Свободный

Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Жесткая авария произошла на амурской трассе вечером 7 ноября. В ней получили травмы три человека. О произошедшем сообщают местные инстаграм-паблики. Очевидцы отмечают, что, вероятно, столкновение было лобовым.

Авария случилась на 36-км трассы Благовещенск – Свободный. Столкнулись две иномарки. По информации региональной полиции, участниками ДТП стали автомобили Toyota Prius и Toyota Platz. По предварительной информации, три человека пострадали.

Правоохранители выясняют все причины и обстоятельства произошедшего.