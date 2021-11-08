Свободненские школьники теперь будут получать знания в современных, хорошо оборудованных классах

В Свободном продолжается строительство школы на 528 мест. Работы ведутся в рамках национального проекта «Образование». В настоящий момент на объекте идет устройство стяжки по подвалу, монтаж трансформаторной подстанции, отделка помещений внутри здания, благоустройство прилегающей территории, также рабочие выполняют монтаж ограждения и устройство спортивных площадок.

Современный корпус гимназии № 9 появится в центре города рядом с действующим зданием. Школа будет включать в себя учебные кабинеты, спортзалы, актовый зал, пищеблок, административные и хозяйственные помещения. Стоимость строительного контракта – 594 миллиона рублей.

Ход работ постоянно контролируют специалисты ГКУ Амурской области «Строитель», кроме того, на площадке установлены камеры видеонаблюдения, благодаря которым оценить ход работ можно круглосуточно, а при выявлении недочетов оперативно их устранить.

- На темпы проведения работ заметно повлияла пандемия. Сейчас строительство идет с опережением скорректированного графика, объект готов уже на 75%. Эта школа станет первой в Свободном, где будут оборудованы два спортзала, просторный актовый зал и современный пищеблок. Благодаря нацпроекту школьники будут обучаться в современных классах, где созданы современные условия для их развития, - подчеркнул губернатор Амурской области Василий Орлов.