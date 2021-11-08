Амурчанин задушил свою бабушку во время ссоры

Подозреваемый находится под арестом Фото: Татьяна РЯБОВА

В областной столице задержали 26-летнего мужчину за убийство своей бабушки. По информации регионального следственного комитета, он задушил 65-летнюю старушку из-за ссоры.

Происшествие случилось вечером 2 ноября в квартире дома по улице Чайковского. Родственники вместе выпивали, когда произошла ссора. Тело женщины было обнаружено на следующий день, а в качестве подозреваемого задержали ее внука.

Благовещенец заявил, что бабушка много пила, из-за чего в семье постоянно были ссоры. В день смерти старушки внук решил составить ей компанию в распитии спиртного, и они в очередной раз поругались. Парню это надоело, и он решил покончить с этим неординарным способом – убить бабушку.

По данному факту следственный отдел Благовещенска возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Следователи проверили показания подозреваемого на месте преступления, где он подробно рассказал, как убил бабушку. Суд заключил его под стражу.