Блогер из Британии снял видеоролик о Тынде

Путешественник также посетил музей Фото: Скриншот

Путешественник из Британии Bald and Bankrupt снял очередное видео об Амурской области. На этот раз темой ролика стала история БАМа. Рассказал мужчина и о его столице – Тынде.

Видео вышло неделю назад и собрало больше полутора миллионов просмотров. За интересные кадры блогера благодарят зрители со всей страны: иностранцы – за необычные истории о путешествиях, а русские – за вклад в местный туризм.

Видео началось с показа кадров с движущимися грузовыми вагонами. Британец объяснил, что поезд едет благодаря строительству Байкало-Амурской магистрали. Блогер и сам проехался на поезде, из окна которого показал парочку городов – Северобайкальск и Тынду. Не обошлось и без храпящих соседей по купе.

- Вся станция была построена комсомольцами. Она должна напоминать парус. По мне, не очень похожа … Парус построен из-за близости Байкала. А знаете, в Англии, когда рекламируют ботинки, говорят: «Вы можете носить их даже в -5». Знаете, как их рекламируют на БАМе? «Вы можете носить их в -60»! Чертовы -60! – удивился британец.

Удалось путешественнику посетить и музей. Там ему рассказали о проекте БАМа и её строительстве. Экскурсовод, в свою очередь отметила, что магистраль – единственный в своем роде проект в истории человечества.

Также мужчина показал Тынду. Его удивил рисунок на вокзале города. Также в городе мужчина сходил в библиотеку, поговорил с работниками о жизни в советские времена, их впечатлениях и узнал о существовании медали «За строительство БАМа».