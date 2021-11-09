Семья подтопленцев из Марково отметила новоселье в просторной квартире благодаря государственной помощи

Просторную двухкомнатную квартиру семья приобрела благодаря социальной выплате Фото: Правительство Амурской области

В Приамурье продолжается работа по выплатам подтопленцам средств на приобретение и капремонт жилья.

В результате подтопления летом 2021 года семья Хариных из села Марково лишилась единственного жилья. Вода стояла в доме на полтора метра в высоту. Пенсионер Виктор Харин вместе со своей женой прожили в этом доме 33 года. Уроженец Перми, он переехал в Приамурье в 1988 году по военной программе переселения. Выучившись на печника, Виктор Кириллович всю жизнь занимался любимым делом. Расставаться с родным селом было нелегко, но и оставаться в пострадавшем доме невозможно — вода погубила также мебель и бытовую технику.

- Когда пришли спасатели, вода стояла по грудь. Холодильник плавал на боку, линолеум весь тоже всплыл. Забрали лишь то, что висело на стенах: фотографии внуков уцелели, их уже повесили на видном месте в новой квартире, - рассказал Виктор Кириллович.

К слову, дом уже подвергался подтоплению в 2013 году, но тогда вода зашла в дом чуть выше порога, и семье выделили средства как пострадавшим на ремонт и обустройство жилья. А в последующие годы неоднократно топило подполье.

- Мы жили на берегу речки Хомутины, и подводные воды затапливали подполье. Но мы не хотели бросать дом, всё-таки всю жизнь тут прожили. Но в этом году уже пришлось вынужденно переехать, - говорит Виктор Харин.

Пожилым супругам пришлось пожить в пунктах длительного пребывания, сначала в Моховой Пади, затем в Благовещенске. И вот, ключи от собственной квартиры в руках, и супружеская чета обустроилась в новой квартире: дальнейшую жизнь было решено провести в областном центре.

Просторную двухкомнатную квартиру семья приобрела благодаря социальной выплате. По нормативу Хариным выплатили порядка 4 млн. 700 тысяч рублей. Теперь они стали владельцами благоустроенной квартиры в многоэтажном доме на втором этаже. Виктор Харин хоть и переживает об утраченном доме, но все же рад, что в старости будет жить в комфортных условиях.

На сегодняшний день в министерство социальной защиты населения области поступило 1242 пакета документов от пострадавших граждан (592 – утрата/650 капитальный ремонт), по 688 – уже приняты положительные решения о предоставлении выплат. На спецсчета граждан переведено порядка 1 млрд. 96 тысяч рублей на приобретение и капитальный ремонт жилья.

- 64 пострадавших на данный момент уже реализовали выплату и приобрели жилье взамен утраченного, а также чуть более тридцати человек завершили капитальный ремонт пострадавшего жилья, - комментирует министр социальной защиты населения Амурской области Наталья Киселева.