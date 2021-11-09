В Моховой Пади появилась новая зона отдыха

Завершены работы по благоустройству территории у ручья Буяновского в Моховой Пади. В асфальт «одели» гравийный проезд от поворота с центральной дороги к зоне отдыха, обустроили автопарковку на 400 «квадратов», создали сеть пешеходных дорожек. Развлечься отдыхающие смогут на площадке для игры в пляжный волейбол.

Новая зона отдыха появилась благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда». Именно эта территория стала победителем рейтингового голосования, которое провели среди горожан в прошлом году.

В этом году в Приамурье в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» реализуют 61 проект. Стоимость всех работ - 270,6 миллионов рублей, выделенных из федерального и регионального бюджетов.

Нацпроект «Жилье и городская среда» позволит в этом году благоустроить города Благовещенск, Зею, Белогорск, Свободный, Райчихинск, Тынду, Шимановск, Сковородино, а также ЗАТО Циолковский, городское поселение Завитинск и посёлок городского типа Прогресс.

Также в текущем году реализуют два проекта-победителя Конкурса малых городов: Бамовский Арбат в городе Тында и Городской Парк культуры и отдыха в ЗАТО Циолковский.

В прошлом году в Амурской области в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» благоустроили 45 дворовых и 10 общественных территорий в Благовещенске, Белогорске, Завитинске, Зее, Свободном, Сковородине, Райчихинске, Тынде, Шимановске, ЗАТО Циолковском и поселке городского типа Прогресс на сумму более 243 миллионов рублей.

В 2019 году в ходе нацпроекта «Жилье и городская среда» в области благоустроили 42 двора и 13 парков и скверов. Тогда на региональный проект «Формирование комфортной городской среды» было выделено 276 миллионов рублей.