Работодатель в Благовещенске заставил многодетную мать уволиться «по собственному»

Суд восстановил благовещенку в прежней должности Фото: Артем КИЛЬКИН

Благовещенский городской суд рассмотрел заявление местной жительницы, которую заставили уволиться с работы.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в декабре прошлого года женщина написала заявление об увольнении по собственному желанию. Правда, не сама – на нее психологически давило начальство. В последний рабочий день она отозвала заявление, направив отзыв почтой. Принять его лично работодатель отказался и издал приказ об увольнении.

- В судебном заседании работодатель возражал против иска, пояснил, что в последний рабочий день заявления об отзыве не было, поэтому истица была уволена по собственному желанию. Заявление об отзыве поступило позже, но было уже поздно, - рассказывают в суде.

Специалисты исследовали представление доказательства. Из аудиозаписей стало понятно, что в день написания заявления благовещенка действительно находилась под психологическим давлением руководства. Работодатель настаивал на увольнении, а сама амурчанка этого не хотела. Аудиозаписи также подтверждали, что в день отзыва заявления работодатель отказался принимать документ.

О нежелании женщины терять работу свидетельствовали и другие факторы: у нее не было других источников дохода, она является многодетной матерью, живет в помещении, предоставленном работодателем на период работы, имеет обязательства финансового характера.

При этом работодатель нарушил ее право на отзыв своего заявления об увольнении и тем самым не обеспечил законность процедуры увольнения. Доводы работодателя о несвоевременном получении документа суд оставил без внимания, поскольку женщина успела отдать его на почту до 24-х часов последнего рабочего дня.

Суд восстановил благовещенку в прежней должности, взыскал с работодателя средний заработок за два месяца вынужденного прогула в размере 58 302 рублей, а также компенсацию морального вреда в размере 30 тысяч рублей.