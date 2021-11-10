Киоск с шашлыком в Благовещенске закрыли на два месяца

Суд установил, что такие нарушения могут вызвать массовые заболевания и отравления Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Благовещенске приставы приостановили на 60 суток деятельность продуктового ларька, расположенного на улице Пионерская.

По результатам проверки сотрудники Роспотребнадзора составили протокол в отношении владельца ларька. Установлено, что в точке общепита не проводится уборка, отсутствует уборочный инвентарь, продовольственное сырье не имеет маркировки, не указано время приготовления салатов, выпечки, блюд китайской кухни и прочего, а продавец работает без медицинской книжки.

Благовещенский городской суд установил, что такие нарушения создают угрозу жизни и здоровью благовещенцев и могут вызвать массовые инфекционные заболевания и отравления. Он также признал виновность индивидуального предпринимателя и назначил административное наказание в виде приостановления деятельности ларька на 60 суток, а также обязал владельца устранить нарушения.

На основании судебного решения возбуждено исполнительное производство. Специалисты выехали на совершение исполнительных действий и вручили владельцу ларька постановление о возбуждении производства, требование об исполнении решения суда, предупреждение об административной, а также уголовной ответственности, предусмотренной ст. 315 УК РФ.