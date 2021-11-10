В Приамурье 25 молодых семей уже воспользовались свидетельством на получение социальной выплаты на приобретение жилья

По состоянию на 1 января 2021 года в Амурской области 956 молодых семей в возрасте до 36 лет являются участниками мероприятия «Обеспечение жильём молодых семей» государственной программы «Обеспечение доступным и качественным жильем населения Амурской области», из которых 425 семей изъявили желание получить социальную выплату в 2022 году.

Для улучшения жилищных условий молодых семей в Приамурье в текущем году выдано 34 свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья.

На указанные цели выделены средства в сумме 34,99 млн. руб., в том числе: федеральный бюджет – 23,96 млн. руб., областной бюджет – 5,27 млн. руб. и местный бюджет – 5,76 млн. руб.

На сегодняшний день в рамках мероприятия 25 молодых семей из города Благовещенска, Белогорска, Зеи, Райчихинска, Свободного, Тынды, Шимановска, поселка городского типа Прогресс, Архаринского, Завитинского, Зейского, Ивановского, Константиновского, Магдагачинском, Мазановского, Михайловского, Октябрьского и Селемджинского районов уже реализовали свидетельства.

Напоминаем, в 2020 году в Амурской области реализовали своё право на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья 99 молодых семей.