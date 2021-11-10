Серышевский и Константиновский районы получили девять школьных автобусов

Современные школьные автобусы для перевозки детей продолжают поступать в муниципалитеты Амурской области. Напомним, автомобили от Правительства РФ в количестве 39 транспортных единиц регион получил в сентябре. В этом году впервые за пять лет реализации программы машины от Федерации распределены в учреждения интернатного и коррекционного типа.

Сегодня автобусы получали два района: шесть автомобилей уже отправились в Серышевский район, еще три – в Константиновский. В ближайшее время оставшийся транспорт разберут представители города Райчихинск, а также Селемджинского и Архаринского районов.

Вместимость автобусов разная – 12, 24 и 31 место. Из них 11 транспортных единиц имеют северное исполнение (в них тройное остекление, термоизоляция кузова, в салонах предусмотрены дополнительные печи).

В Амурскую область по инициативе Правительства РФ бесплатно школьные автобусы поставляются с 2017 года. За пять лет в регион поступило 107 современных автомобилей. Это позволяет региону в полной мере организовать подвоз детей, в котором нуждаются более семи тысяч школьников.