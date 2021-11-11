В Ивановскую больницу закупили медоборудование более, чем на 60 миллионов рублей

В Ивановскую больницу Амурской области закупили медицинское оборудование более, чем на 60 миллионов рублей. Переоснащение районной больницы идет в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и программы модернизации первичного звена здравоохранения.

Первые поставки оборудования в медучреждение прошли летом. В Ивановскую больницу закупили два аппарата УЗИ экспертного класса, четыре аппарата ИВЛ, колоноскоп, эзофагодуоденоскоп, инфузионные насосы, аппарат ЭКГ, электроэнцефалограф, кардиотокографы, маммограф.

- Сейчас в больнице ждут поставку трех единиц рентгенологического оборудования. В том числе флюорографа, – рассказал главный врач ГАУЗ АО «Ивановская больница» Игорь Самарин. – После установки этого оборудования введем в работу компьютерный томограф, который передали в больницу из Амурского онкологического диспансера. Помещения для новых аппаратов уже подготовили.

В министерстве здравоохранения Амурской области отмечают, на оснащение медицинских организаций медоборудованием в 2021 году предусмотрено 418,8 млн. рублей. В течение 2021–2025 годов запланировано приобрести 1049 единиц медицинского оборудования.