Порядка 1 400 амурчан стали обладателями «социального контракта»

В территориальные органы социальной защиты населения уже обратилось более 2 000 жителей области с заявлением о предоставлении государственной социальной помощи на основании социального контракта. 1 386 граждан социальные контракты уже заключили.

На реализацию мероприятий в рамках соцконтракта Правительством области предусмотрено порядка 200 миллионов рублей. 170 миллионов из них – средства федерального бюджета, 30 миллионов рублей – из бюджета Амурской области.

Для заключения с амурчанами соцконтракта при территориальных органах социальной защиты создаются постоянно действующие экспертные комиссии. Ими утверждается программа социальной адаптации, направленная на преодоление гражданином трудной жизненной ситуации. Конечными результатами предоставления государственной социальной помощи гражданам являются:

1) по мероприятию «поиск работы»: заключение трудового договора; повышение денежных доходов;

2) по мероприятию «осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности»: регистрация в качестве индивидуального предпринимателя или самозанятого; повышение денежных доходов;

3) по мероприятию «ведение личного подсобного хозяйства»: регистрация в качестве самозанятого; повышение денежных доходов.

Государственная социальная помощь предоставляется гражданам путем выплаты социального пособия.

Право на выплату социального пособия имеют граждане:

- проживающие на территории Амурской области;

- имеющие среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума на душу населения (установленного в Амурской области на текущий год – 14017 руб.);

- не имеющие действующего социального контракта.

В настоящее время государственная социальная помощь предоставляется гражданам на реализацию следующих мероприятий:

- поиск работы;

- осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности;

- ведение личного подсобного хозяйства.

Кроме того, в рамках контракта дополнительно гражданину может быть оказано содействие в прохождении профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования (при необходимости).

Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта – это не новая мера поддержки граждан.