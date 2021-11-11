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Здоровье11 ноября 2021 11:08

Привиться от коронавируса в Благовещенске можно и в выходные

Публикуем график работы мобильных пунктов
Василина ВАСИЛЬЕВА
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Для пришедших на прививку в торговые центры будет работать отдельный вход в здание

Для пришедших на прививку в торговые центры будет работать отдельный вход в здание

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мобильные пункты вакцинации в областном центре работают без выходных. Выездные бригады медиков из городских поликлиник продолжают прививать желающих в общественных местах

В субботу и воскресенье (13, 14 ноября) медики будут ставить прививки от коронавируса и гриппа в фойе ОКЦ с 12 до 17 часов (по такому же графику пункт действует и в будни).

К ТРЦ «Острова» всех желающих на выходных ждут с 12 до 16 часов. Медики работают в передвижном мобильном комплексе возле центрального входа.

В ТЦ «Мега» и Универмаге 13 и 14 ноября вакцину от гриппа и COVID-19 можно будет получить с 12 до 16 часов. В «Самбери» в субботу и воскресенье выездная бригада работает с 11 до 16 часов.

Для пришедших на прививку в торговые центры будет работать отдельный вход в здание.

Всех планирующих вакцинироваться просят иметь при себе паспорт, полис ОМС и СНИЛС (копии).

Медики напоминают, что привиться от COVID-19 и гриппа можно и в поликлиниках. Причем обе прививки можно поставить одновременно, в разные части тела.