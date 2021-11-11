Благовещенцев предупреждают о сильном ветре и гололеде 12 ноября

На дорогах может появиться снежный накат Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Завтра, 12 ноября, в Благовещенске ожидается непогода. Об этом горожан предупреждает администрация областной столицы.

Как сообщает мэрия со ссылкой на амурский Гидрометцентр, в пятницу возможно усиление западного, северо-западного ветра. В Приамурье он усилится до 18 м/с, а в Благовещенске – до 13 м/с.

В связи с этим в области и ее столице может появиться снежный накат на дорогах, а впоследствии – образоваться гололед. Из-за этого могут быть нарушения работы систем жизнеобеспечения, обрушение неустойчивых конструкций, обрывы линий электропередачи, падение старых деревьев. Водителей просят быть осторожными: гололеда растет вероятность ДТП.

В амурском МЧС напомнили, что пешеходам желательно подобрать нескользящую обувь, отказаться от высоких каблуков, смотреть под ноги, обходить опасные места и быть предельно осторожными на проезжей части.

В случае чрезвычайных ситуаций следует звонить дежурному ЕДДС по номеру 20-21-12.