В жестком ДТП на кольцевой развязке в Благовещенске пострадали три человека, в том числе, шестимесячный ребенок

Участниками аварии стали три автомобиля Фото: @dtp_blg

Жесткая авария произошла в минувший четверг, 11 ноября, в амурской столице. По сообщению городского отдела ГИБДД, информация о произошедшем поступила правоохранителям в 11.55. В районе дома №101/1 по улице Магистральная (кольцевая развязка), столкнулись автомобили Toyota Prius и Toyota Vitz. От удара Toyota Vitz, отбросило на автомобиль Toyota Chaser. По сообщениям в соцсетях, водитель Toyota Prius был пьян

В результате происшествия травмы получили три человека из автомобиля Toyota Vitz: водитель 1991 г.р., пассажир 1987 г.р. и шестимесячный ребенок.

Примечательно, что малыш находился на руках у мамы, что нарушало требования к перевозки детей в автомобиле.

Тем временем, с начала 2021 года на территории Благовещенска произошло 282 ДТП, в которых 9 человек погибли, 341 человек получили травмы. По ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ «Нарушение требований к перевозке детей в автомобиле» привлечено 658 водителей.