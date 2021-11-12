В Благовещенске завершена реконструкция улицы Василенко

Реконструкция улицы Василенко, соединяющая город Благовещенск с Благовещенским районом, проводилась по дорожному национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

Реконструкция стартовала в 2019 году. Объект реализовывался в два этапа. На первом этапе проведены основные работы по устройству основания дороги и искусственных сооружений из металлических гофрированных труб. На сегодняшний день завершены все работы - участок сдан в эксплуатацию.

- Улица Василенко раньше была обычная мелиоративная дорога, по большому счету технический проезд, без автобусного сообщения. За два года выполнена большая работа – сегодня у нас есть современная дорога. Строительство нового транспортного объекта всегда дает толчок к развитию - уже идет интенсивная застройка жилищного сектора в этом районе, возводятся социальные объекты: сады, школа, ФОК, поликлиника. Двухэтажный детский сад на 120 воспитанников должны сдать летом. Будет запущенно автобусное сообщение. Улица реконструирована с учетом всех требований безопасности улично-дорожного движения, - подчеркнул глава Приамурья Василий Орлов.

На двухполосной автомобильной дороге с шириной проезжей части по 4 м каждой полосы выполнено покрытие из плотного асфальтобетона, устроены пешеходные тротуары повышенного типа, шириной 2 м, также выполнены мероприятия по безопасному пропуску автомобильного транспорта и пешеходов – установлено барьерное и пешеходное ограждение, смонтированы дорожные знаки, установлен светофор на примыкании к ул. Центральная, нанесена разметка, устроено современное наружное освещение. Для организации движения общественного транспорта были устроены автобусные заезды и смонтированы автопавильоны для комфортного ожидания. Общая протяженность автомобильной дороги 2 280 м.

- Улица Василенко реконструирована в современном исполнении - использованы новые материалы. На дороге проведена замена грунта, выполнено устройство двух слоев покрытия, тротуаров и светофора на пересечении с улицей Центральная, установлены остановочные павильоны. Планировали сдать участок раньше сроков, но из-за паводковой ситуации в регионе в течение двух лет подряд вынуждено были продлены сроки, - отметил заместитель министра транспорта области Дмитрий Лучников.

На каждом этапе строительно-монтажных работ специалистами строительного контроля проводились мероприятия направленные на подтверждение качества используемых материалов и изделий, соблюдение технологии строительства.

На завещающем этапе проведена приемка выполненных конструктивов с оценкой соблюдения проектных решений и требований нормативно-технической документации, проведены геодезические измерения, контрольные отборы проб и образцов с проведением исследований.

- После всего комплекса строительного контроля нами дана экспертная оценка проведенных работ – объект выполнен в полном соответствии с утверждёнными проектными решениями и с должным качеством, всё это обеспечивает безопасную эксплуатацию данного сооружения на благо жителей Амурской области, - отметил руководитель направления по строительному контролю ООО «Азимут» Вячеслав Ермолин.