Благовещенцы смогут поблагодарить врачей, отдав за них голос в конкурсе «Клиника года – 2021»

Конкурс проводится в четвёртый раз Фото: Виктория ТЕЛЕПНЕВА

В Амурской области стартовал социальный проект «Клиника года – 2021». В рамках него жители Благовещенска смогут выбрать лучшего, по их мнению, врача и медицинское учреждение в городе.

«Клиника года» в Благовещенске проводится в четвёртый раз. Правила практически не меняются. Выдвинуть номинанта могут как сами пациенты, так и врачи либо медучреждение (собственную кандидатуру выдвигать не возбраняется). Заявки в категории «Клиника года» принимаются до 15 ноября, в категории «Доктор года» - до 15 декабря.

- «Клиника года» - не просто премия, а социальный проект, который позволяет выразить благодарность всем докторам и медучреждениям Благовещенска за их самоотверженный труд в столь непростое время, - подчёркивает важность проекта менеджер по продвижению группы компаний «Дважды два» Мария Селиванова.

Голосование в обеих категориях открыто до 31 января 2022 года. Итоги будут подведены 4 февраля 2022 года и опубликованы на портале 2x2.su и в «КП» - Благовещенск». Памятные награды победителям вручат лично в руки.

Внести кандидатуру в той или иной номинации, проголосовать за врача или клинику и изучить положение «Клиники года – 2021» можно на официальном сайте социального проекта 2x2.su/klinikagoda. Также последние новости о конкурсе публикуются в инстаграм-аккаунте @klinika_goda.