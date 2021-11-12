В Тынде завершен масштабный проект «БАМовский Арбат»

Воплощать в жизнь тындинский проект-победитель конкурса малых городов начали в мае. Его разработали с учетом мнения горожан.

Теперь в столице БАМа оборудованы новые детские площадки. «Изюминкой» проекта стала самая длинная лавочка в Приамурье - 200 метров.

«БАМовский Арбат» разделен на несколько зон. Первая зона – зеленый сквер, вторая зона – торговая улица, на которой разместились заведения общепита, и будут работать сувенирные лавки. Здесь же сделали пандусы для маломобильных горожан. Третья зона – «белый бульвар», который состоит из игровых площадок и места для воркаута. Четвертая зона – «нескучный сквер», где установили многофункциональный павильон с качелями и навес с выставочными пространствами. Стоимость объекта – более 120 миллионов рублей.

Городские власти благодарят за поддержку в реализации проекта Правительство Амурской области, подрядчика и ГКУ «Строитель».

Напомним, столица БАМа победила во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в прошлом году. «БАМовский Арбат» признали одним из лучших проектов благоустройства в России.