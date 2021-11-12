Ректоры амурских вузов рассказали, готовы ли они к введению в учебных заведениях QR-кодов

В АМГУ в карты сотрудников и студентов добавлена информация о прививках, либо о перенесенном за последние полгода заболевании или метотводе Фото: архив

На заседании оперативного штаба ректоры амурских вузов рассказали о работе, которая проводится по вакцинации от коронавируса и готовности учебных заведений к использованию Q- кодов. Новые правила посещения вузов в области начнут действовать с 1 декабря.

По информации ректора АмГУ Андрея Плутенко, в карты сотрудников и студентов добавлена информация о прививках, либо о перенесенном за последние полгода заболевании или метотводе. У гостей и для решения спорных ситуаций сотрудники службы внутренней безопасности будут проверять наличие QR-кода через Госуслуги. По последним данным, в университете привито 86% сотрудников и чуть больше 67% студентов.

Такой же подход будет использован и в аграрном университете. Как рассказал ректор ДальГАУ Павел Тихончук, собраны сведения о наличии QR-кодов у сотрудников и студентов университета. Информация интегрирована в базу данных для контроля владельцев кампусных карт. У лиц, у которых нет карт, волонтеры будут проверять наличие QR-кодов с использованием сервиса для быстрой проверки. В ДальГАУ уже привито 96% сотрудников и 78% студентов.

В БГПУ разработано программное обеспечение системы для турникетов кампусной системы, которое позволяет контролировать допуск в вуз студентов и сотрудников, прошедших вакцинацию, имеющих медотвод или переболевшие коронавирусом. Гостей вуза будут пропускать по персональному считыванию QR-кодов. В БГПУ привито 82% сотрудников и 73% студентов.

Наибольшее количество привитых – свыше 96% - в Амурской государственной медицинской академии. Как сообщила ректор Татьяна Заболотских, сейчас продолжается ревакцинация. Студенты АГМА также ведут разъяснительную работу в других амурских вузах.