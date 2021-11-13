Амурские спасатели помогли псу Мишке вытащить палец из карабина

Мишка оказался крупным и своенравным псом Фото:@amurskiespasateli

Амурские спасатели каждый день готовы выехать на помощь не только людям, но и животным. На этот раз в беду попал домашний пес по имени Мишка. Его лапа застряла в цепном карабине.

Любопытную историю с хорошим концом рассказали спасатели Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности. Случилось все 9 ноября. В службу спасения обратилась жительница Благовещенска и попросила помочь цепному псу Мишке. Верный охранник дома попал в плен собственной цепи – массивный карабин зажал палец на передней лапе. Мишка провел в таком положении целые сутки.

Хозяева пытались помочь любимцу, но ничего не смогли сделать, поэтому позвали профессионалов.

Мишка оказался крупным и своенравным псом. Он сразу начал показывать характер, не давался в руки спасателей, огрызался, поэтому специалистам пришлось использовать не только специальную удавку, но и подручные средства, чтобы поймать собаку. На это ушло целых два часа. В итоге пса загнали в замкнутое пространство, прижали деревянным паллетом и срезали ошейник.

Карабин удалось перекусить с помощью гидравлического аварийно- спасательного инструмента. Женщина, которая обратилась к спасателям за помощью, очень благодарила сотрудников центра за терпение и профессионализм. А хозяйка позже отчиталась, что Мишка отлично себя чувствует, хорошо ест и очень любит гулять.