Женщина трагически погибла в ДТП под Архарой

В Амурской области в страшной аварии погибла женщина. В воскресенье, 14 ноября, около 15.30 столкнулись два легковых автомобиля и грузовик.

- Около 15.30 в Архаринском районе, по предварительной информации, произошло столкновение трех транспортных средств: автомобилей Toyota Allion, Honda Civic и большегрузного транспортного средства, - рассказали в управлении ГИБДД по Амурской области.

Видео с последствиями ДТП появилось в Сети. На нём видно, что Toyota Allion пострадала не так сильно, как Honda Civic. Последний автомобиль при столкновении как будто разрезало напополам: переднего сидения в машине попросту не осталось.

- В результате ДТП погибла женщина находящаяся в Honda Civic, обстоятельства произошедшего устанавливаются сотрудниками полиции, - добавили в ГИБДД.