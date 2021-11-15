Капитальный ремонт моста через Зею в Благовещенске начнется только в 2023 году

Дорожная карта должна включить все этапы, связанные с ремонтными работами Фото: архив

В Благовещенске продолжается строительство нового моста через реку Зея. Параллельно в Амурской области началась подготовка к капитальному ремонту уже действующей переправы. Ход работ обсудили на совещании, которое провел губернатор Василий Орлов.

Строительство нового автодорожного моста через реку Зею идет в графике. По словам руководителя проекта - главы ОП Зея АО «БТС-Мост» Эдуарда Давыдова, на сегодняшний день работы ведутся одновременно на восьми опорах мостового перехода на обоих берегах. Помимо этого, обустраивается русловое пролетное строение, а также проводятся земляные работы. К очередному этапу надвижки строители планируют приступить в третьей декаде ноября. Также они ведут укрепление откосов берега габионными конструкциями. Уже выполнен километр укреплений.

- Погодные условия пока позволяют, поэтому земляные работы развернуты по всему фронту. Уже работаем в районе федеральной трассы, ведем отсыпку временного объезда. Продолжаются работы по сооружению подпорных стен. Грунт отсыпан на технологические площадки и дорогу до одиннадцатой опоры. Наша цель – отсыпать технологические площадки до десятой опоры для того, чтобы в зимнее время выполнять работы по сооружению всех этих опор, - рассказал Эдуард Давыдов.

Параллельно специалисты амурского минтранса разрабатывают дорожную карту по капитальному ремонту действующего моста. Заключение контрактов на строительно-монтажные работы планируется на ноябрь 2023 года.

- Дорожная карта должна включить все этапы, связанные с ремонтными работами: корректировку ПСД, если это необходимо, начало и завершение работ. В том числе в документе должен быть отмечен период, в который будет перекрываться движение по мосту. Мы должны четко и заранее понимать: когда мы можем начать работы, когда завершить, и сколько это будет стоить, - прокомментировал губернатор Василий Орлов.