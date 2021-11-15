Молодые педагоги из Свободного получили по 600 тысяч рублей подъемных

Свободный борется за педагогические кадры. С начала учебного года к работе в школах города приступили молодые специалисты.

Практически сразу после получения дипломов 11 выпускников педвузов и колледжей были приняты на работу в общеобразовательные учреждения, а на прошлой неделе все они получили по 600 тысяч рублей. Данная мера поддержки заработала в муниципалитете летом этого года. На выплату подъемных из городского бюджета выделили 6,6 миллионов рублей.

- В городе работает восемь средних общеобразовательных школ. Совсем скоро будет сдан новый корпус гимназии №9 на 528 учащихся. Кроме того, запланировано строительство еще двух СОШ в возводимых микрорайонах – «Алексеевский» и «Южный». Конечно, нам нужны кадры, и мы готовы их всячески поддерживать не только с помощью мер поддержки, но и решать с ними вопросы в частном порядке, - рассказал глава города Свободного Владимир Константинов.

Среди первых педагогов, которые воспользовались правом получить подъемные, оказалась Раиса Налетова. Сегодня специалист занимается преподаванием русского языка и литературы в СОШ №1. Решение о переезде в Свободный по работе девушка приняла еще до окончания вуза.

- В БГПУ деканат историко-филологического факультета ведет большую работу по трудоустройству выпускников. Нам выдали списки с вакансиями по всей области. В них была информация и по нагрузке, и по действующим мерам поддержки. Свободный мне сразу показался привлекательным. И не только из-за подъемных. Очень рада, что устроилась в СОШ №1 – мне повезло и с коллективом, и с детьми, - рассказала Раиса Налетова. – Подъемные получила несколько дней назад. Чтобы их оформить, нужно было выполнить ряд простых действий. Самое сложное – это написать заявление от руки. Планирую потратить средства либо на покупку автомобиля, либо на улучшение жилищных условий. Задумываемся с супругом о приобретении в городе своих квадратных метров.

Напомним, что идея создать меру поддержки для молодых педагогов возникла в управлении образования. Предложение сначала одобрил глава города, а чуть позже положение о выплате подъемных утвердили и депутаты Свободного.

Основные требования для получения единовременной выплаты:

возраст педагогических работников образовательных организаций до 35 лет;

наличие диплома о высшем образовании (включая бакалавриат, специалитет, магистратуру) или о среднем профессиональном образовании, подтверждающий присвоение квалификации по специальности и др.

Выплату молодой специалист получит на следующий месяц после подачи заявления.

По вопросам трудоустройства и дополнительной информацией обращаться в управление образования города Свободного: ул. Ленина, 68, 3 этаж, каб. 207, тел. – 8-914-566-7942 или 8(41643) 3-45-25.