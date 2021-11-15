Амурские спасатели вытащили провалившийся под лед автомобиль

Спасательная операция длилась несколько часов Фото: @amurskiespasateli

Не только людей и животных спасают специалисты центра ГЗ и ПБ в Приамурье. Недавно они вытащили застрявший во льду автомобиль. об этом спасатели рассказали в своем инстаграм.

Сообщение с просьбой о помощи поступило на пожарный пост при ПЧ-22 поселка Олекма 12 ноября в 12.30.

Житель поселка Хани при заезде на охотничий участок в 24 километрах от Олекмы на автомобиле УАЗ при пересечении реки провалился в наледь. Мужчина смог выбраться из транспорта, а вот техника застряла во льдах.

На происшествие выехали начальник пожарного поста Александр Хода и водитель пожарного автомобиля Александр Яковенко.

Прибыв на место ЧП, пожарные вместе с хозяином автомобиля несколько часов с помощью бензопил вырезали лед вокруг транспорта. После, подцепив авто к своей машине, смогли вытащить его из реки.

Спасательная операция закончилась поздно вечером. Водителя доставили в Олекму.